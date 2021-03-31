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Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана антитеррористической операции Андрея Антоненко, который является обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает УНИАН.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда не удовлетворила жалобу адвокатов Антоненко на решение Шевченковского районного суда Киева, которым ему продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Таким образом Антоненко будет оставаться в следственном изоляторе до 21 мая.

23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая 2020 всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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