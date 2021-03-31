Президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Так, деконцентрацию органов исполнительной власти обсудили во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления. «Президентом Украины инициировано введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) - в течение ближайших двух лет», - отметил Немчинов.
Секретариат Кабинета Министров Украины разработал и представил предложения по такому перемещению.
Преимущества деконцентрации следующие:
- окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве позволит равное развитие регионов;
- поднятие благоустройства в регионах;
- приближение процесса формирования и реализации политик к людям - уменьшение нагрузки на Киев;
- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции;
- стимулирование экономического развития регионов;
- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.
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