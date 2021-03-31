В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Украина-24».

«В последние дни в столице более тысячи больных в сутки. По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек каждые сутки госпитализируют. Это и с подтвержденным коронавирусом, и с подозрением на него, и с пневмониями. И вот только последний час получаю информацию из больниц, какие очереди по скорым стоят, что привезли больных. Информация по транспорту - что он переполнен и люди не слышат призывов беречься. Тоесть тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет. А вот к ухудшению и коллапса медицины есть», - подчеркнул Кличко.

Так, с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Он отметил, что руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

«Мы детализируем документом все ограничения. И действовать они, будут как минимум, до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса и допустить трагических последствий», - подчеркнул мэр Киева и призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами.

Кличко также подчеркнул, что ситуация в столичных больницах сегодня крайне сложная. Город продолжает разворачивать дополнительные койки. Только за последние недели подготовили дополнительных 1100 коек. Всего их в медучреждениях столицы уже почти 6170.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 30 марта, в Киеве коронавирус обнаружили у 1100 человек.