Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на мартовский экономический обзор ВБ.
Прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.
Умеренное возобновление экономики Украины в 2021 году ВБ поясняет высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой в отношении улучшения инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности.
В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, отметили в ВБ.
Напомним, реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.
В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.
В 2021 году, согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 4,6%.
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