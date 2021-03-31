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Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т. ч. ОАО «Укрнафта») по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

Такое решение принято на заседании 30 марта 2021, сообщила пресс-служба Комитета.

На время осуществления расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций (далее - сеть «АВИАС»).

Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Комитет определил, что проект «АВИАС» является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие обстоятельства:

  • во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur® ENERGY (эксклюзивная марка ПАО «Укртатнафта»);
  • в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;
  • существовал «Центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днипре. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.
  • обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;
  • установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;
  • постоянно менялся состав юридических лиц-участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов и похожих адресах последней регистрации (в Харькове).

Комитет установил, что операторы АЗС, в т. Ч. ПАО «Укрнафта», закупали у ПАО «Укртатнафта» светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

Такое согласованное поведение участников проекта «Авиас» нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях.

Учитывая это, Комитет принял за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн.

«Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение», - заявила после заседания председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская. Справка: Антимонопольный комитет начал расследование дела № 143-26.13./153-16 в 2016 году. В 2018 всем ответчикам было подготовлено и направлено представление о предварительных выводах. Один из ответчиков, а именно ООО «БОЛОНЬЯ КОМПАНИ», обжаловал представление в Окружном административном суде Киева. Постановлением этого суда от 08.11.2018 по делу № 826/16754/18 приняты меры обеспечения иска путем приостановления действия представления Комитета. АМКУ, любым его органам или структурным подразделениям было запрещено принимать в деле № 143-26.13/153-16 любые решения до вступления в законную силу судебного решения.

АМКУ подал соответствующую апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд. Однако в ее удовлетворении было отказано. В то же время постановлением Верховного Суда от 22.12.2020 по делу № 826/16754/18 кассационную жалобу удовлетворено, а постановление Окружного административного суда Киева от 08.11.2018 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 13.02.2019 - отменено. Верховный Суд подчеркнул, что принятие решения по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции относится к исключительной компетенции Комитета и не может быть запрещено в порядке обеспечения иска.
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