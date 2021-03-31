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Российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

«Сегодня, 31 марта, состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Заседание началось с предложения главы украинской делегации Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Халит Чевик.

В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

«Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации. Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 марта четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранения в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

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