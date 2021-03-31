В Украине по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 5558 человек; летальных случаев - 407; 6405 человек выздоровели; проведено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61839, методом ИФА - 21984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55401).

За все время пандемии в Украине заболели 1674168 человек; выздоровели 1313481; летальных случаев - 32825; проведено ПЦР-тестов - 8120102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

18668 человек привито против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине.

Всего 231 566 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.