также в разделеПроисшествия
Ряд поездов опаздывают из-за кражи электрокабеля в Киеве 14
Во Львове расследуют убийство студентки из Днепропетровщины 17
Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе и обустраивают позиции 11
На Виннитчине пьяный водитель насмерть сбил мальчиков 6 и 7 лет 15
Вчера боевики 7 раз обстреляли украинские позиции 9
В Лондоне впервые за полгода – ни одной смерти от СOVID-19 за сутки 13
На Харьковщине умер школьник с COVID-19 и герпесвирусной инфекцией 15
Сошли с рельсов 6 вагонов поезда Киев – Запорожье 35
В Херсоне – вспышка COVID-19 в облбольнице 16
Еще одна область попала в «красную зону» 53
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, без потерь 9
Из-за пожара в Ивано-Франковске погиб человек 10
Две новых смерти от коронавируса зафиксировали в ВСУ 18
При пожаре в Черкасской области погибли три человека 37
Стало известно имя первого убитого под Шумами военного 52
На Донбассе из-за обстрела боевиков погибли 4 военных, еще 2 ранены 27
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции 10
На шахте «Белозерская» в Донецкой области погиб горняк 14

В Украине по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 5558 человек; летальных случаев - 407; 6405 человек выздоровели; проведено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61839, методом ИФА - 21984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55401).

За все время пандемии в Украине заболели 1674168 человек; выздоровели 1313481; летальных случаев - 32825; проведено ПЦР-тестов - 8120102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

18668 человек привито против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине.

Всего 231 566 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
16
Теги