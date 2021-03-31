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Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.

«На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек», - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня принимают пациентов с коронавирусом в 30 медучреждениях столицы.

В частности, на днях больных начали принимать и в трех больницах «Укрзализныци».

«Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы Минздрав определил для приема больных коронавирусом киевлян еще в октябре прошлого года», - сказал Кличко.

«Что касается других медучреждений – ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и койки, и медперсонал, - то, несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян», - отметил  Кличко.

Мэр Киева напомнил, что город дополнительно выделил из резервного фонда столицы более 23,5 миллиона гривен на закупку остро необходимого оборудования для киевских больниц. В частности, на закупку концентраторов кислорода, мониторов пациента и аппаратов искусственной вентиляции легких.
ForUm

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