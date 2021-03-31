Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Украина благодарна Шведскому председательству в ОБСЕ и государствам-участникам за поддержку обращения правительства Украины продолжить работу миссии на следующие 12 месяцев», - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была развернута в Украине в марте 2014 по инициативе украинской стороны в ответ на военное вторжение РФ на территорию Крымского полуострова.

Продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Миссия и в дальнейшем будет отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольному правительству Украины участку российско-украинской государственной границы.

МИД Украины отмечает, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает безопасный и надежный доступ наблюдателей ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

«Считаем недопустимыми действия Российской Федерации, направленные на ограничение мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях на востоке Украины и блокирование доступа миссии к временно оккупированному Крыму. Российская сторона должна немедленно прекратить препятствовать миссии выполнять свой мандат», - заявили в МИД.

Также в ведомстве ожидают, что СММ ОБСЕ усилит мониторинг других противоправных действий России: продолжающейся милитаризации Крыма, ограничений свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе, нарушений фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, в частности уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств.