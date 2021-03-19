Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников.

Президент Владимир Зеленский назвал логичным и в то же время странным решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Януковича.

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.

В Киевской области с 21 марта усиливают карантинные мероприятия.

Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и город Киев отнесены к красной карантинной зоне эпидопасности.

По материалам Службы безопасности Украины Шевченковским районным судом Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз».

В Киеве на время действия введенных ограничительных мер для противодействия распространения COVID-19 с 20 марта по 9 апреля 2021 года включительно запрещена работа баров, ресторанов и кафе, а также торговля непродовольственными товарами, кроме как по адресной доставке.

Украина планирует сделать условием въезда в страну предоставление негативного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Вахтанга Кипиани и издательства «Виват» на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу о Василии Стусе.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков видит угрозы для антикоррупционной инфраструктуры в возможности признания Конституционным судом неконституционными законов о Высшем антикоррупционном суде, о Большой палате Верховного суда и об институте специальной конфискации.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине заявили, что телефонный разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским обязательно состоится.

Трудовой коллектив Укрзализныци планирует масштабную забастовку через две недели с остановкой всех видов перевозок.

На встрече советников лидеров нормандской четверки в формате видеоконференции обсудили возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе.

Полиция объявила в розыск Александра Мефодия – депутата Киевского облсовета, которому Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила 2,5 года тюрьмы за взятку.

После выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca сразу несколько стран Евросоюза объявили о возобновлении приостановленной ранее вакцинации с применением этого препарата.

В Украине по состоянию на 19 марта зафиксировано 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1210 больных коронавирусом.

Эксперты Комитета избирателей провели фактчекинг заявлений власти о проведении вакцинации населения и выделили 6 провалившихся публичных обещаний в этом направлении.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу, который публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования.