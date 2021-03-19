также в разделеОбщество
Главу и заместителя ОТГ на Киевщине задержали на взятке в 1,4 млн
Скворцов: Своим фильмом «Паломница» Оксана Марченко показывает, как важна духовность в нашей жизни 12
Осужденный антикоррупционным судом экс-депутат сбежал 8
Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации 9
Россия в ТКГ согласилась отстранить осужденную за терроризм «активистку» 15
Оккупанты хотят добывать воду для Крыма на дне Азовского моря 30
18 марта. Картина дня 34
Суд оправдал Пашинского 24
Коррупция в СБУ, схематоз, грязные деньги и кокаин - шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского 76
В Украине возможны небольшие дожди и снег 12
Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной 16
Минздрав: Вакцина Pfizer прибудет в Украину уже в апреле 13
Как выбрать кондиционер и не ошибиться 36
Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов 10
Украинские моряки с затонувшего судна вернулись на родину 16
В «АрселорМиттал Кривой Рог» опровергли заявления Баканова по поводу налогов 25
Полтава усиливает карантин 13
Во Львовской области вводят локдаун 9

Украина планирует сделать условием въезда в страну предоставление негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Европейская правда.

По его словам, Министерство здравоохранения уже вынесло на рассмотрение правительства изменения в постановление, предусматривающие введение такого требования.

«Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов они сделали тест ПЦР и имеют отрицательный (результат)», - заявил Степанов.

Напомним, ЕС готовит «паспорта вакцинации», чтобы упростить свободное передвижение. Этот «паспорт» должен стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательством, что человек переболел COVID-19.

Сертификат будет содержать информацию на английском и официальном языке выдавшей его страны и будет бесплатным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги