Украина планирует сделать условием въезда в страну предоставление негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Европейская правда.

По его словам, Министерство здравоохранения уже вынесло на рассмотрение правительства изменения в постановление, предусматривающие введение такого требования.

«Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов они сделали тест ПЦР и имеют отрицательный (результат)», - заявил Степанов.

Напомним, ЕС готовит «паспорта вакцинации», чтобы упростить свободное передвижение. Этот «паспорт» должен стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательством, что человек переболел COVID-19.

Сертификат будет содержать информацию на английском и официальном языке выдавшей его страны и будет бесплатным.