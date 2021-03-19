За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1210 больных коронавирусом. Умерли 24 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столице 3015 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 151 133», - сообщил Кличко.

В больницы за прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов, а также – 424 больных с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в Киеве 258 человек. Всего коронавирус преодолели 100804 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 302, в Днепровском - 201, и в Деснянском районе - 184 случая.

В Украине по состоянию на 19 марта 2021 года зафиксировано 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.