также в разделеСтолица
В съемной киевской квартире организовали мощную «ботоферму» 9
В Киеве вводят локдаун: Список ограничений 25
Киевские школьники после каникул будут учиться дистанционно 11
Рада не будет заседать во время ужесточенного карантина в Киеве 9
COVID-19 в Киеве: Госпитализированных стало более чем в два раза больше 11
В Киеве «брокеры» выманивали деньги у граждан ЕС 11
В Киеве группировка торговала фейковыми справками об отрицательном COVID-тесте 12
В Киеве «заминировали» 7 станций метро 15
Киев на три недели вводит усиленный карантин 477
В Киеве за сутки обнаружили 1092 больных COVID-19 19
Врачи: В опорных больницах Киева заканчиваются места для больных COVID-19 191
Киев через неделю может оказаться в «красной» зоне 27
В Киеве – 1121 новый больной COVID 14
В киевском метро отрицают остановку строительства станций на Виноградарь 13
В Киеве установили два поста мониторинга воздуха 21
Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в оранжевой зоне 28
Каникулы для киевских школьников начнутся раньше из-за COVID 26
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения 12

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1210 больных коронавирусом. Умерли 24 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столице 3015 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 151 133», - сообщил Кличко.

В больницы за прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов, а также – 424 больных с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в Киеве 258 человек. Всего коронавирус преодолели 100804 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 302, в Днепровском - 201, и в Деснянском районе - 184 случая.

В Украине по состоянию на 19 марта 2021 года зафиксировано 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
14
Теги