В Киеве на время действия введенных ограничительных мер для противодействия распространения COVID-19 с 20 марта по 9 апреля 2021 года включительно запрещена работа баров, ресторанов и кафе, а также торговля непродовольственными товарами, кроме как по адресной доставке.

Соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте КГГА.

Так, полуночи 20 марта 2021 до 24:00 9 апреля 2021 запрещено:

1.1. проведение религиозными организациями богослужений, если не обеспечено наличие в сооружении, помещении не менее 10 квадратных метров на одного человека;

1.2. осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, в количестве большем, чем 50 процентов мест для сидения, предусмотренным технической характеристикой транспортного средства;

Перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, и осуществляет контроль за использованием средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, пассажирами во время перевозки, в том числе изготовленных самостоятельно.

1.3. прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки заказов, заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропорту;

1.4. работа торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами.

Максимальное количество посетителей магазинов не должна превышать более одного покупателя на 20 квадратных метров площади в учреждениях более 200 квадратных метров;

1.5. прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торговли непродовольственной группой товаров. Реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

1.6. прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

1.7. прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), средств индивидуальной защиты;

1.8. прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

1.9. проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников); 1.10. работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

1.11. деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;

1.12. посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

1.13. посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям/лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно).

Оорганам исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности поручено обеспечить на указанный период с 20 марта по 9 апреля режим дистанционной (надомной) работы с сохранением заработной платы, кроме тех работников, для которых установить такой режим невозможно в связи с характером выполняемых задач.

Районным госадминистрациям, Департаменту соцполитики Киевского горсовета, Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Киеве, Центру коммунального сервиса поручено ограничить доступ посетителей в свои помещения, кроме исключительных случаев. Аналогичные поручения даны по посещениям Центров предоставления административных услуг и сервисных центрах.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1210 больных коронавирусом.

С 20 марта по 9 апреля в городе вводятся строгие карантинные ограничения.