После выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca сразу несколько стран Евросоюза объявили о возобновлении приостановленной ранее вакцинации с применением этого препарата. Об этом пишет DW.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о возобновлении в стране приостановленной ранее вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

По словам немецкого чиновника, прививки этой вакциной должны возобновить уже 19 марта. Впрочем, министр отметил, что вакцинацию препаратом будут проводить с указанием возражений относительно возможных побочных эффектов.

Всем, кто захочет вакцинироваться этим препаратом, будут предоставлять соответствующую информацию о рисках, объяснил Шпан.

По словам министра, теперь важно наверстать четыре дня, которые потеряли после приостановления вакцинации.

С 19 марта продолжать вакцинировать также Италия, Латвия, Литва и Кипр.

Также о готовности как можно быстрее снова применять вакцину AstraZeneca заявили в правительстве Франции. Французский премьер Жан Кастекс объявил, что сделает прививку этой вакциной в пятницу.

Кроме того, о возобновлении приостановленного использования препарата AstraZeneca со следующей недели заявили Испания и Нидерланды. Правительство в Мадриде одновременно предостерегло, что будет рекомендовать прививки этой вакциной отдельным категориям граждан.

Напомним, 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛЗ) после заседания комитета по безопасности признало препарат AstraZeneca от коронавируса безопасным. Впрочем, в регуляторе пообещали добавить в перечень появления возможных побочных эффектов риск возникновения тромбоза головного мозга.

Ранее ряд европейских стран, в частности Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Нидерланды, Ирландия, Болгария, Швеция и другие решили приостановить применение вакцины AstraZeneca после случаев возникновения тромбов в некоторых вакцинированных. В ЕАЛЗ говорили вместо того, чтобы преимущества этой вакцины перевешивают риски от ее применения. Похожее мнение высказали и 17 марта в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая рекомендовала и в дальнейшем использовать этот препарат.

Несколько дней назад компания AstraZeneca заявила, что ее вакциной от COVID-19 прививки сделали 17 миллионам человек - преимущественно в странах ЕС и в Великобритании. При этом количество случаев возникновения тромбоза составляет лишь несколько десятков.

Препарат Covieshield, который применяют в Украине, является идентичным вакцине AstraZeneca.