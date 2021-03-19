Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков видит угрозы для антикоррупционной инфраструктуры в возможности признания Конституционным судом неконституционными законов о Высшем антикоррупционном суде, о Большой палате Верховного суда и об институте специальной конфискации.

«С точки зрения антикоррупционной политики и тех рисков, которые несет деятельность Конституционного суда, самой большой угрозой есть как раз признание неконституционной деятельности Высшего антикоррупционного суда. Национальное агентство оценивает эту угрозу как очень высокую», - сказал Новиков в пятницу в Киеве в ходе дискуссии на международном уголовно-правовом форуме 2021, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что возобновление полномочий НАПК после решения КС не останавливает дальнейшие негативные процессы по отношению к антикоррупционной структуре в стране.

«Рассматриваем основной целью антикоррупционной политики на ближайшее время то, чтобы точка в конституционности существования ВАКС была поставлена», - подчеркнул Новиков.

Глава НАПК обратил внимание на то, что другие суды не смогут рассматривать дела, подсудные ВАСК, в частности из-за загруженности работой и нехватки кадров.

Новиков также подчеркнул, что угрозами антикоррупционной политики являются производства о конституционности Большой палаты Верховного суда и о соответствии Основному закону института спецконфискации.