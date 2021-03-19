Президент Владимир Зеленский назвал логичным и в то же время странным решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бывшего президента Виктора Януковича, сообщили ForUm’у в пресс-службе.

«Сегодня состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны. На основе предложений, внесенных Службой безопасности Украины, применены персональные экономические санкции, включая блокировку активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирование и остановку лицензий и специальных разрешений на пользование и добычу недр Украины в отношении 19 компаний. Которые, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб. И которые, по мнению спецслужб, вероятно, связаны с гражданином государства-агрессора», – отметил он.

По словам резидента, согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины. «Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, - эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине», – подчеркнул Зеленский.

«Кроме того, на заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета Министров и Службы безопасности о применении персональных санкций, включая блокировку всех активов и имущества, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, лишение всех государственных наград в отношении таких лиц: Николая Азарова, Сергея Аксенова, Константина Затулина, Вадима Колесниченко, Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Натали Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника, Виктора Януковича и других - всего 27 человек», – заявил он.

«Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами - логично. И странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали, начиная с 2014 года. Также по последнему лицу в списке - Януковичу. В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины», – подытожил глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников. Всего под санкции попали 27 человек.