также в разделеПроисшествия
В Черновцах расследуют дело о смерти 9-летнего мальчика 12
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, погиб военный 9
В Украине – более 15 тысяч новых случаев COVID, 4444 человека – госпитализированы 19
На Хмельнитчине в ДТП попал военный «КамАЗ»: погибли два человека 15
Более 1300 украинцев повторно заболели COVID 31
Боевики убили военного на Донбассе 15
Вчера боевики 9 раз нарушили перемирие 9
На Тернопольщине перевозившая вакцину бригада медиков попала в ДТП 15
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, пострадал военный 13
В Украине за сутки – 11 833 новых случая COVID-19 18
В центре Одессы нашли тело женщины в мешке 21
Задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни 31
Львов разворачивает дополнительные COVID-госпитали 23
Ночью в Боярке под Киевом прогремел взрыв: повреждены дома и авто 46
Боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе 12
В Украине – 9642 новых случая COVID-19 53
В Крыму будут праздновать годовщину «референдума», несмотря на COVID 16
На Харьковщине избили бригаду медиков 21

Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и город Киев отнесены к «красной» карантинной зоне эпидопасности, указано на сайте Минздрава.

По данным ведомства, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций.

Так, в Киеве за 16-18 марта было зафиксировано 90,3-98,7 госпитализаций на 100 тыс. населения, в Житомирской – 111,9-111,4, Закарпатской – 98,3-94,9, Ивано-Франковской – 133,1-124,8, Черновицкой – 99,4-95,8.

При этом статистика Минздрава свидетельствует, что динамика госпитализаций в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях за последние три дня снижалась.

Согласно данным министерства, показатели госпитализации лиц с коронавирусом превышены еще в ряде областей Украины, находящихся в настоящее время в «оранжевой» зоне эпидомасности. В частности, это Винницкая, Киевская, Николаевская, Одесская и Хмельницкая области.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1210 больных коронавирусом.

С 20 марта по 9 апреля в городе вводятся строгие карантинные ограничения. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
26
Теги