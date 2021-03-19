Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и город Киев отнесены к «красной» карантинной зоне эпидопасности, указано на сайте Минздрава.

По данным ведомства, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций.

Так, в Киеве за 16-18 марта было зафиксировано 90,3-98,7 госпитализаций на 100 тыс. населения, в Житомирской – 111,9-111,4, Закарпатской – 98,3-94,9, Ивано-Франковской – 133,1-124,8, Черновицкой – 99,4-95,8.

При этом статистика Минздрава свидетельствует, что динамика госпитализаций в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях за последние три дня снижалась.

Согласно данным министерства, показатели госпитализации лиц с коронавирусом превышены еще в ряде областей Украины, находящихся в настоящее время в «оранжевой» зоне эпидомасности. В частности, это Винницкая, Киевская, Николаевская, Одесская и Хмельницкая области.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1210 больных коронавирусом.

С 20 марта по 9 апреля в городе вводятся строгие карантинные ограничения.