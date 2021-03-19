Трудовой коллектив Укрзализныци планирует масштабную забастовку через две недели с остановкой всех видов перевозок.

Об этом сообщила председатель временной следственной комиссии ВРУ Юлия Гришина по итогам очередного заседания.

«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», - написала она в Facebook.

Гришина отметила, что на следующее заседание будут приглашены руководители Офиса генпрокурора, ГБР, МВД, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ из-за «неудовлетворительной динамики получения информации от правоохранителей».

По ее словам, ВСК хочет выяснить «почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ».

Как сообщал ForUm, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам предоставить информацию о работе Укрзализныци с 2015 года, в частности - работу наблюдательного совета и правления предприятия в период с 2017 до 2021 года.

В Верховной Раде 27 января образовали ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО «Украинская зализныця». Планируется обеспечение беспристрастной и прозрачной проверки и оценки состояния АО «Укрзализныця», расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей. Также будет проверено профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзализныци, приобщенных к процессам управления АО, на основании требований законодательства.

17 марта Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Также Кабмин временно возложил обязанности председателя правления акционерного общества «Укрзализныця» на члена правления компании Ивана Юрика.