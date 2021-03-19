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18 марта. Картина дня 36

В Киевской области с 21 марта усиливают карантинные мероприятия. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает УНИАН.

Решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС. 

«В случае улучшения показателей в течение недели, мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая. Просим отнестись с пониманием», - отметил он.


Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения. 
ForUm

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