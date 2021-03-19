В Киевской области с 21 марта усиливают карантинные мероприятия. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает УНИАН.

Решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

«В случае улучшения показателей в течение недели, мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая. Просим отнестись с пониманием», - отметил он.



Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения.