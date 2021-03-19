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В Украине по состоянию на 19 марта 2021 года зафиксировано 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министра здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 4444 человека; 262 летальных случая; 4592 человека выздоровели. Провели за сутки 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1519926 человек; выздоровели 1248782; летальных случаев - 29515; проведено ПЦР-тестов - 7573737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
ForUm

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