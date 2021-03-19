Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО в пятницу, 19 марта, по представлению Службы безопасности Украины, передает УНИАН.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на заседании были заслушаны два отдельных доклада - от председателя Службы безопасности Ивана Баканова и Кабинета министров. В представлении правительства речь шла о бывших правоохранителях, которые изменили присяге и сейчас работают на территории Российской Федерации или временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

«Я зачитаю сейчас перечень лиц, в отношении которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренных действующим законодательством», - сказал Данилов.

Всего под санкции попали 27 человек:

Николай Азаров

Сергей Абисов

Сергей Аксенов

Александр Бобков

Валерий Грицай

Константин Затулин

Петр Зима

Андрей Иванцов

Олег Кириллов

Вадим Колесниченко

Владимир Константинов

Сергей Курченко

Сергей Кусюк

Павел Лебедев

Леонид Пасечник

Александр Пиддубов

Наталья Поклонская

Виктор Пшонка

Дмитрий Саламатин

Игорь Соркин

Дмитрий Табачник

Николай Ткаченко

Николай Федорян

Николай Фиськов

Александр Чербицкий

Ольга Чичелимова

Виктор Янукович.

«Если вы обратили внимание на мои ударения, часть из этих граждан, которые были гражданами Украины - 99%, сейчас граждане Российской Федерации», - сказал Данилов.

Ранее в пресс-службе СБУ сообщили, речь идет о санкциях в отношении Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николаю Азарову, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти чиновники способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на «референдуме» в Крыму. Некоторые из должностных лиц были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

«Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию Харьковских соглашений». А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе», - сказал Баканов.

СБУ также предлагала применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ПАО «Донецкоблгаз». В спецслужбе отметили, что они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории Операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.