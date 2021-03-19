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Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО в пятницу, 19 марта, по представлению Службы безопасности Украины, передает УНИАН.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на заседании были заслушаны два отдельных доклада - от председателя Службы безопасности Ивана Баканова и Кабинета министров. В представлении правительства речь шла о бывших правоохранителях, которые изменили присяге и сейчас работают на территории Российской Федерации или временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

«Я зачитаю сейчас перечень лиц, в отношении которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренных действующим законодательством», - сказал Данилов.

Всего под санкции попали 27 человек:

  • Николай Азаров
  • Сергей Абисов
  • Сергей Аксенов
  • Александр Бобков
  • Валерий Грицай
  • Константин Затулин
  • Петр Зима
  • Андрей Иванцов
  • Олег Кириллов
  • Вадим Колесниченко
  • Владимир Константинов
  • Сергей Курченко
  • Сергей Кусюк
  • Павел Лебедев
  • Леонид Пасечник
  • Александр Пиддубов
  • Наталья Поклонская
  • Виктор Пшонка
  • Дмитрий Саламатин
  • Игорь Соркин
  • Дмитрий Табачник
  • Николай Ткаченко
  • Николай Федорян
  • Николай Фиськов
  • Александр Чербицкий
  • Ольга Чичелимова
  • Виктор Янукович.

«Если вы обратили внимание на мои ударения, часть из этих граждан, которые были гражданами Украины - 99%, сейчас граждане Российской Федерации», - сказал Данилов.

Ранее в пресс-службе СБУ сообщили, речь идет о санкциях в отношении Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николаю Азарову, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти чиновники способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на «референдуме» в Крыму. Некоторые из должностных лиц были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

«Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию Харьковских соглашений». А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе», - сказал Баканов.

СБУ также предлагала применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ПАО «Донецкоблгаз». В спецслужбе отметили, что они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории Операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.
ForUm

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