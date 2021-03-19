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Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу, который публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Киберспециалисты СБУ установили, что так называемый «политический эксперт» целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал положения, унижающие Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ. Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США.

Он как «эксперт» в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями, неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины «под внешним управлением».

Злоумышленника активно используют российские пропагандистские структуры. Он неоднократно выступал на телеканале «Россия 24», в отношении которого на территории Украины введены санкции, и на «News Front», который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.

Также фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями, смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк, обидно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина.

Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК) , изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК). Продолжается досудебное следствие. Документирования осуществляет Управление СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Согласно видео СБУ, речь идет об «эксперте» Михаиле Шпире.
ForUm

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