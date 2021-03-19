Эксперты Комитета избирателей провели фактчекинг заявлений власти о проведении вакцинации населения и выделили 6 провалившихся публичных обещаний в этом направлении.

«На процесс вакцинации в Украине негативно повлияли не только объективные факторы по сложному доступу к качественным вакцинам, но и нереализованные обещания, сделанные представителями властной команды. Несмотря на высокие ожидания, начало вакцинации оказалось значительно более проблемным, чем ожидалось. Вакцинация началась с опозданием, темпы вакцинации ниже, чем планировалось, а количество вакцины, которую получила Украина, оказалась меньше, чем было заявлено. При этом на данный момент Украина получила лишь один вид вакцины, хотя власть несколько раз обещала обеспечить альтернативность вакцинации», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Среди ТОП-6 провалившихся обещаний власти по вакцинации:

1. «Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас», - Зеленский в июле 2020

Украина не стала одной из первых стран, которые смогли закупить вакцину. Напротив, темпы вакцинации в Украине являются одними из самых низких в Европе. По данным портала Our World in Data в Украине вакцинировано 0,2% населения. Для сравнения: в Польше вакцинировано 7,9%, Словакии - 8,3%, Румынии - 8%. Больше вакцинированных в Израиле - 59,5%, Великобритании - 37,2% и Чили - 27,6%.

2. Вакцинация в Украине начнется с 15 февраля, - Максим Степанов

Дата начала вакцинации в Украине несколько раз переносилась. В результате первые вакцины были применены не 15 февраля, а только 24 февраля.

3. К концу февраля Украина рассчитывает получить один миллион доз вакцины AstraZeneka, - Виктор Ляшко

В феврале 2021 Украина получила лишь 500 тыс. доз вакцины AstraZeneka (Covishield).

4. Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer уже в феврале, - Ляшко

Украина не получила в феврале вакцину Pfizer. Власти сообщили о переносе поставок Pfizer на начало марта. По состоянию на середину марта Украина до сих пор не получила вакцину.

5. «Мы ожидаем поставки Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по эффективности», - Степанов

По состоянию на середину марта Украина не получила вакцину Coronavac.

6. «Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена для медиков, потому что это неправильно... Первая волна будет вакцинироваться препаратом от Pfizer, далее, наверное, AstraZeneca», - Зеленский.

В Украине первая волна вакцинации началась 24 февраля и происходит вакциной AstraZeneka (Covishield), а не Pfizer, как было озвучено.