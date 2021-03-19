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По материалам Службы безопасности Украины Шевченковским районным судом Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз», сообщает пресс-центр СБУ.

Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также судом принято решение о передаче арестованных акций ПАО «Донецкоблгаз» НАК «Нафтогаз Украины». Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

Напомним, 6 марта компания «Донецкоблгаз» прекратила поставки газа на объекты «Донецктеплокоммунэнерго». 

Позже работа 59 котельных «Донецктеплокоммунэнерго», которые были отключены «Донецкоблгазом», была восстановлена.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ПАО «Донецкоблгаз» может быть возвращена в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО «Донецкоблгаз» диверсионных действий.
ForUm

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