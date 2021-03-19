Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Вахтанга Кипиани и издательства «Виват» на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу о Василии Стусе.



Как передает УНИАН, коллегия судей отменила почти все запреты, наложенные на книгу судом первой инстанции, кроме одного.

Суд разъяснил свое решение участникам заседания.

Суд признал, что все требования председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, кроме одного, не подлежат удовлетворению. В частности, это касается факта относительно предоставления и согласования адвоката для Василия Стуса с советским КГБ.

Все остальные ограничения и запреты, наложенные судом первой инстанции, в частности относительно распространения тиража, конкретного перечня фраз из книги, отменены.

Кроме того, суд постановил часть судебного сбора, который был уплачен Кипиани и издательством «Виват», переложить на Медведчука. Речь идет о 868 грн, которые Медведчук должен вернуть Кипиани и издательству.

Как ранее сообщал ForUm, 19 сентября 2020 года Дарницкий районный суд частично удовлетворил жалобу Виктора Медведчука и запретил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Медведчук упоминается в книге, поскольку в свое время он был адвокатом Стуса. Политик просил суд запретить распространение книги, поскольку некоторые фразы и формулировки в ней, по его мнению, нарушают честь и достоинство. Суд с этим согласился.