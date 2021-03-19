Полиция объявила в розыск Александра Мефодия – депутата Киевского облсовета, которому Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила 2,5 года тюрьмы за взятку. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

После этого решения апелляции Мефодий исчез.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение беглеца, звонить по номеру 0734648242.

Как сообщал ForUm, депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Мефодия задержали 8 апреля 2019 года за получение 5000 долларов от предпринимателя за влияние на сотрудника полиции.

За такую сумму депутат обещал вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.

В июне 2020 Высший антикоррупционный суд приговорил Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.