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На встрече советников лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции обсудили возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг принял участие во встрече политических советников, состоявшейся в формате видеоконференции.  

В начале встречи он предложил принять на уровне «нормандской четверки» совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

«Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле», - подчеркнул он.

Руководитель ОП также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.
ForUm

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