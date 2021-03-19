Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.

За законопроект №4021 «Об исчислении времени в Украине» проголосовали только 212 народных депутатов, передает УНИАН.

Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что на территории Украины исчисления времени осуществляется в соответствии с киевским временем, что является единым для всей территории Украины. Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.

Проект закона определяет правовые основы установления единиц времени, вычисления времени и регулирует отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что каждый год переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с 24 на 25 октября. Так, в частности, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект «Об исчислении времени в Украине» (№4201) относительно отмены перехода на летнее и зимнее время.