также в разделеОбщество
Псевдоначальнику Дебальцевского «ОО МВД ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы 6
СБУ блокировала контрабанду психотропов из РФ в Украину 7
В Киевской области усиливают карантинн 13
Зеленский назначил стипендии спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам 9
Госэкоинспекция судится с властями Львовщины из-за мусора 10
СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту 22
СМИ: НАБУ проверяет причастность Левочкиных к хищению средств Госинвестпроекта 12
Апелляционный суд отменил запрет на продажу книги о Стусе 39
ВАКС и спецконфискацию могут признать неконституционными 50
«Военкому» сообщили о подозрении за незаконный призыв крымчан в армию РФ 23
Главу и заместителя ОТГ на Киевщине задержали на взятке в 1,4 млн 62
Украина сделает условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест 16
Скворцов: Своим фильмом «Паломница» Оксана Марченко показывает, как важна духовность в нашей жизни 15
Осужденный антикоррупционным судом экс-депутат сбежал 28
Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации 20
Россия в ТКГ согласилась отстранить осужденную за терроризм «активистку» 20
Оккупанты хотят добывать воду для Крыма на дне Азовского моря 40
18 марта. Картина дня 36

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.

За законопроект №4021 «Об исчислении времени в Украине» проголосовали только 212 народных депутатов, передает УНИАН.

Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что на территории Украины исчисления времени осуществляется в соответствии с киевским временем, что является единым для всей территории Украины. Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.

Проект закона определяет правовые основы установления единиц времени, вычисления времени и регулирует отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что каждый год переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с 24 на 25 октября. Так, в частности, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект «Об исчислении времени в Украине» (№4201) относительно отмены перехода на летнее и зимнее время.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
61
Теги