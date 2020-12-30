Правительство Ирана в среду поручило Министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе этого года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на государственное агентство Ирана IRNA.

Как сообщается, иранское правительство выплатит эти деньги семьям жертв авиакатастрофы без учета их расы и национальности в соответствии с международными нормами.

Поскольку катастрофа произошла 8 января, вицепрезидент по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до начала ее первой годовщины.

«Хотя деньги не могут облегчить боль от инцидента, есть обязательство уважать права людей», - сказал он.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду государственному телевидению, что окончательный отчет о катастрофе был направлен странам, участвующим в расследовании.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Позже Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.

21 декабря Иран заявил, что технический отчет о катастрофе украинского самолета МАУ завершен и вскоре будет обнародован.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах авиакатастрофы.