Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном. Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Иранская сторона признала, что сбила самолет рано утром 8 января зенитной ракетой. За несколько часов перед тем власти этой страны объявили состояние повышенной боевой готовности, поскольку ожидали возможного контрудара американцев с территории Ирака. В техническом расследовании были задействованы эксперты и из Украины, но сам отчет готовят иранские власти. Они должны были его завершить в течение одного года после сбивания самолета. Украина сможет предоставить свои замечания и предложения. Но до сих пор никакой информации об этом нет.

«Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца», - подчеркнул Енин.

По словам дипломата, «произошло небольшое недоразумение», когда ряд СМИ сообщили о якобы передаче такого отчета Украине и другим государствам-участникам расследования. На самом деле речь шла только о видеоконференции, в которой участвовали представители этих стран и где обсудили техническое расследование авиакатастрофы.

Окончательный отчет относительно всех обстоятельств трагедии является ключевым этапом установления справедливости в этом деле. Он должен дать ответ на вопрос о технической исправности самолета, правильности действий пилотов, взаимодействия иранских гражданских специалистов с тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО и тому подобное.

По словам заместителя министра, о каких-либо компенсациях можно будет говорить только после определения причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. Для Украины принципиально выяснить, существовали ли системные проблемы с безопасностью полетов в небе Ирана.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге», - сообщил Енин.

Накануне сдачи технического отчета власти Канады выразили сомнение в независимости и беспристрастности расследования, которое осуществляет Иран. На борту сбитого самолета погибли 57 граждан этой страны.

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.