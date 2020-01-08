Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хоссейн Куливанд заявил, что никто из людей, находившихся на борту потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране, не выжил.

Об этом он сообщил иранскому телевидению, передает Громадське со ссылкой на АP.

Отмечается, что точное количество людей на борту пока неизвестно – эти данные варьируются в пределах 160-180 человек.

Напомним, украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в столице Ирана.