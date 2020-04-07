также в разделеПолитика
«Не считала»: Василевская-Смаглюк объяснила 1,5 тысячи правок к «антиколомойскому закону» 12
Зеленский молится за здоровье Джонсона 20
Стало известно, кто заспамил правками «антиколомойский» законопроект 76
Зеленский обсудил с Помпео получение кредитных гарантий от США для стабилизации экономики 24
В «антиколомойский» законопроект поступило уже 13 тысяч правок 20
Зеленский ответил на петицию о «консультативном совете» с ОРДЛО 75
В марте зафиксирован антирекорд по голосованиям в Раде 18
Журналист: Медведчук предупредил Зеленского, что распродажа земли «за мелкий прайс» не доведет его до добра 47
В «антиколомойский» законопроект внесли рекордное число поправок 26
В «Слуге народа» рассказали, к кому прислушивается Зеленский 37
Рада может собраться на внеочередное заседание 8 или 9 апреля 18
ОПЗЖ: Если власть не создаст достаточный запас зерна в стране, украинцев ждет голод 21
В «Слуге народа» объяснили, почему Аваков остается главой МВД 63
В Офисе генпрокурора попытались вручить Киве повестку, чтобы не отвечать, когда сядут Порошенко и Стерненко 46
Дипломат: Россия использует коронавирус, чтобы политически развалить ЕС 44
Медведчук пообещал что его партия донесет русскоязычным украинцам как победить коронавирус 42
Эксперт: Люди разочаровываются в партии Зеленского, потому что торговать Родиной – дело непопулярное 268
Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту с «российским» Крымом 139

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана заявления члена национального парламента о «хорошем исполнении своих обязанностей» иранскими военными, сбившими самолет МАУ.

«Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческой жизни. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет», - написал в Twitter  вице-премьер Вадим Пристайко.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We expect an immediate explanation from <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&amp;Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft <a href="https://t.co/2jdDU5nz2v">https://t.co/2jdDU5nz2v</a></p>&mdash; Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) <a href="https://twitter.com/VPrystaiko/status/1247241800236105732?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Как сообщал ForUm, ранее член юридического комитета парламента Ирана Хассан Норузи заявил, что иранские военные, сбив украинский самолет, поступили хорошо. По его словам, никто из военных не был арестован.

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги