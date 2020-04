Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана заявления члена национального парламента о «хорошем исполнении своих обязанностей» иранскими военными, сбившими самолет МАУ.

«Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческой жизни. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет», - написал в Twitter вице-премьер Вадим Пристайко.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We expect an immediate explanation from <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft <a href="https://t.co/2jdDU5nz2v">https://t.co/2jdDU5nz2v</a></p>— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) <a href="https://twitter.com/VPrystaiko/status/1247241800236105732?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Как сообщал ForUm, ранее член юридического комитета парламента Ирана Хассан Норузи заявил, что иранские военные, сбив украинский самолет, поступили хорошо. По его словам, никто из военных не был арестован.

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.