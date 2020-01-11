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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление на сайте иранского государственного агентства IRNA.

«Когда мне стало известно о случившемся, мне хотелось умереть, чтобы не быть свидетелем такого происшествия», - сказал Хаджизаде.

По словам генерала, больше недели все системы ПВО в стране находились в состоянии полной боевой готовности из-за обострения отношений с США.

«В ночь инцидента уровень готовности поднялся на уровень состояния войны», - сказал он.

Он заявил, что система противовоздушной обороны Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

«Когда самолет вылетел из аэропорта, система, указывая на точку поражения, видит, что согласно информации, предоставленной оператору, ситуация является боевой, и крылатая ракета была запущена», - сказал генерал

«Оператор в этих обстоятельствах должен был позвонить и подтвердить запуск, но его система связи, очевидно, не работала. Либо сработала система помех, либо сеть была перегружена, в любом случае в этих условиях у него была возможность принять решение в течение 5 секунд, и он не смог этого сделать. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была выпущена и самолет был сбит», - добавил он.

Хаджизаде заявил, что получил информацию о сбитом самолете в среду утром. Он уверяет, что Иран не собирался скрывать обстоятельства катастрофы, а не раскрывал информацию до сегодня только для того, чтобы собрать все необходимые данные.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.
ForUm

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