Иран заявил, что ракета «земля-воздух» утром 8 января сбила вблизи Тегерана самолет МАУ. Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана, передает УНИАН.



В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за «человеческого фактора», а виновных обещают привлечь к ответственности.

Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. «Причиной катастрофы украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Наши глубокие соболезнования и извинения нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», - написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зарифе.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.