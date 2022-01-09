Ни одна из семей граждан Украины, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном, пока не обращалась за компенсацией в 150 тыс. долларов в иранские компетентные органы. Об этом в интервью УНН сообщил посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради.

“Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кто-то получил эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась", - сказал посол.

Дипломат отметил, что правительством страны была определена сумма в размере 150 тыс. долларов руководствуясь принципом доброй воли и правилом ex gratia, то есть, милосердного отношения к семьям жертв.

По его словам, при Министерстве дорог и городского развития страны создан штаб, который является ответственным за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

Контекст

Ко второй годовщине трагедии власти Ирана заявила, что страна начала выплачивать компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном два года назад.

Сообщалось, что 150 тысяч долларов было перечислено некоторым семьям погибших, а для остальных процесс выплаты компенсации уже начался.

В то же время в МИД Украины заявили, что Иран не предлагал Украине компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Напомним, 6 января Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 заявила о том, что Иран не видит нужды вести переговоры с ней.

"Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права”, - говорится в заявлении.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

Более 17 месяцев назад Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании МАУ двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 пассажиров, в том числе 138 человек, связанных с Канадой.

В течение трех дней после уничтожения самолета Иран отрицал свою ответственность. Только после того, как по всему миру были собраны доказательства, иранские официальные лица заявили, что их военные "по ошибке" сбили пассажирский самолет.

В считанные дни место аварии было снесено бульдозером. Семьи утверждают, что обручальные кольца, кошельки и багаж жертв были украдены.

Официальные лица режима запретили семьям планировать собственные похороны.

Иранским властям потребовалось шесть месяцев, чтобы загрузить и проанализировать регистраторы полетных данных самолета, а Канаде не предоставили доступ к этим данным. За последний год семьи жертв в Канаде сообщали о преследовании, угрозах и запугивании со стороны подозрительных лиц.