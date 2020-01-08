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Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

Как сообщается, самолет Boeing 737-800 разбился недалеко от Паранда, пригорода к юго-западу от столицы Тегерана вскоре после взлета.

О жертвах пока не сообщается.

 


 

Согласно данным авианосца Flighradar24, международный рейс авиакомпании «Украинские авиалинии 752» должен был вылететь в 5:15 по времени Тегерана в международный аэропорт Борисполь.

Иранские СМИ сообщают, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.
ForUm

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