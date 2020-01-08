Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщают иранские СМИ.
Как сообщается, самолет Boeing 737-800 разбился недалеко от Паранда, пригорода к юго-западу от столицы Тегерана вскоре после взлета.
О жертвах пока не сообщается.
تصاویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینیhttps://t.co/xgmHgHPsI9 pic.twitter.com/yaKgezCf3U— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8. ledna 2020
Согласно данным авианосца Flighradar24, международный рейс авиакомпании «Украинские авиалинии 752» должен был вылететь в 5:15 по времени Тегерана в международный аэропорт Борисполь.
Иранские СМИ сообщают, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.
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