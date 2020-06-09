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В настоящее время в Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о крушении самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи аэропорта Тегерана 8 января, сообщает Укринформ со ссылкой на IRNA.

«Представитель судебной власти (Ирана. - Ред.) Голамхосейн Эсмаили заявил, что в настоящее время шесть обвиняемых задержаны в связи с делом катастрофы украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей», - говорится в сообщении.

По его словам, судебная власть, в частности Судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о катастрофе украинского самолета.

«Как только произошел инцидент (с самолетом МАУ. – Ред.), были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил», - отметил Эсмаили.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.
ForUm

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