Посол Ирана в Украине Манучехр Моради пояснил, что его страна не участвует в переговорах с Международной группой по координации помощи жертвам рейса самолета МАУ, сбитого над Тегераном, поскольку не признает эту группу из-за ситуации с Британией.

Об этом он сказал в интервью УНН.

Посол отметил, что Иран, как и многие страны мира, не признает двойного гражданства. Поэтому лица, имеющие двойное гражданство, считаются иранскими гражданами. «В связи с этим ни одного британского гражданина среди погибших нет, поскольку те лица, о которых Британия говорит, что это ее граждане, согласно правовым нормам, являются иранскими гражданами. Присутствие Британии в координационной группе мы не можем воспринять, поэтому состав международной группы по координации по своей сути сомнительный», - сказал Моради.

По его мнению, Великобритании не должно быть в составе международной группы. Посол пояснил, что из 176 погибших в этой катастрофе, 146 человек были иранцы, 11 – украинцы, 10 – афганцы, 5 – канадцы и 4 – граждане Швеции. Кроме того, при выходе из аэропорта на посадку только 30 человек показали заграничные паспорта иностранных граждан, а остальные пассажиры вошли в самолет с иранскими паспортами. И потому, по логике, на борту самолета в момент катастрофы британцев не было, отметил посол.

Также, по его словам, иранские власти не воспринимают Канаду как страну, которая осуществляет руководство в Международной группе и влияет на принятие важных решений, поскольку она «проводит враждебную политику в отношении Ирана». «Правительство Канады несколько лет назад разорвало дипломатические отношения с Ираном и в международных организациях постоянно занимало самую радикальную и наиболее враждебную позицию в отношении Ирана. В связи с этим группа не является достаточно сплоченной и не имеет необходимой доброй воли для решения вопроса», - считает посол Ирана.

Комментируя совместное заявление Международной группы об отказе Ирана от участия в переговорах, дипломат заявил, что иранская сторона не избегает диалога и готова говорить с каждой страной отдельно.

То есть, Иран готов отдельно проводить переговоры с Канадой, Швецией и Украиной. По убеждению посла, «если эти страны стремятся решить вопрос выплат, они должны разрешить пройти по тому пути, который был открыт, и поощрить своих граждан получить сумму, предложенную Ираном», сказал он и добавил, что вопрос выплаты суммы за самолет также рассматривается авиакомпанией МАУ и иранской стороной.

Посол отметил, что «Афганистан с самого начала проведения заседаний, учитывая существующие тенденции в группе в сторону политизации, вышел из нее».

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.