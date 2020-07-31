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Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие возле Тегерана самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави 30 июля, сообщает hromadske со ссылкой на IRNA.

«Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о результатах переговоров с украинской стороной.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе. Украина на этих переговорах представляла все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что его ведомство приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

Какую сумму в итоге согласился выплатить Иран, пока неизвестно.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.
ForUm

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