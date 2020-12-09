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Катастрофа МАУ: Украина может пойти в суд ООН из-за невыполненных обещаний Ирана 21

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития. Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«По моей информации правительство уже отозвало это предложение (по заложению в бюджете на следующий год 200 млн евро для компенсации родным, погибших в авиакатастрофе, - ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций», - говорит Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали. Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе. 

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.
ForUm

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