Иран заявляет, что технический отчет о катастрофе украинского самолета МАУ завершен и вскоре будет обнародован.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, слова которого приводит иранское информационное агентство MEHR.

«Соответствующие органы Исламской республики Иран занимаются этим вопросом в первоочередном порядке, и мы сделали все, что в наших силах (в расследовании этого дела) в соответствии с международными законами и договорами», - сказал Хатибзаде в понедельник, 21 декабря.

По его словам, отчет будет обнародован и доставлен украинской стороне сегодня позже или завтра.

«Мы приложим все усилия, чтобы двигаться вперед (в решении проблемы) прозрачно», - добавил пресс-секретарь.

Он также раскритиковал обвинения и позицию Канады по поводу расследования Ирана.

«Это непростой вопрос. Заявления канадских властей были навязчивыми и неприемлемыми с первого дня после инцидента», - сказал спикер.

На прошлой неделе в Канаде вышел специальный доклад о ситуации с расследованием обстоятельств гибели рейса PS752 МАУ, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. В нем утверждается, что Иран не должен в дальнейшем быть ответственным за расследование катастрофы, поскольку именно иранские военные сбили самолет.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Позже Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.