В Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Министерство здравоохранения рассчитывает на снижение количества заболевших коронавирусом на 40-50% вследствие локдауна в январе. При этом премьер министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что количество новых случаев коронавируса в январе может вырасти до 20-25 тысяч ежесуточно.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и избежать дальнейших жестких ограничений до апреля, когда начнется массовая вакцинация.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснил, почему жесткий локдаун введен с 8 января 2021 года.

Кабинет Министров 9 декабря принял постановление, которое вносит изменения в ряд нормативных актов, регулирующих проведение рубок в украинских лесах. Эти изменения позволят сохранить леса Карпат, леса природно-заповедного фонда, остановить чрезмерные санитарные рубки и в целом улучшить практики ведения лесного хозяйства.

Национальный банк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2% Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% + / - 1 п.п. В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном исчислении рост индекса также был ощутимым – на 1,3%. Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк.

Экс-президент Виктор Янукович не будет принимать участия в судебном заседании по рассмотрению меры пресечения для него в деле о массовых убийствах «майдановцев». Во время рассмотрения ходатайства об аресте бывшего президента-беглеца обвиняемому назначили государственного адвоката. Это произошло из-за того, что защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же сами и попросили.

Подконтрольный Кремлю «Верховный суд Крыма» заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима гендиректора телеканала ATR и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Тот намерен обратиться в ЕСПЧ.

Укрзализныця намерена провести индексацию тарифов с 1 марта на 2% ежемесячно, что принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.