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Министерство здравоохранения рассчитывает на снижение количества заболевших коронавирусом на 40-50% вследствие локдауна в январе.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«На основе математического моделирования мы прогнозируем увеличение количества заболевших, будем надеяться, не ураганными темпами. Кроме того, новогодние праздники тоже дадут определенную вспышку и увеличение (количества заболевших. - Ред.). Еще одна составляющая - с января начинается рост количества больных гриппом, это дополнительная нагрузка на медицинскую систему, эта болезнь также имеет осложнения, в том числе и пневмонии. Поэтому все эти факторы привели к тому, что с 8 по 24 января будут введены дополнительные карантинные мероприятия. ... Мы рассчитываем на эффект 40-50% снижения количества инфицированных этот период», - сказал Степанов.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
ForUm

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