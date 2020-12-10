также в разделеОбщество
Названа категория украинцев, чаще всего болеющих коронавирусом
Минздрав: Локдаун должен снизить заболеваемость COVID-19 на 40-50% 5
Спивак: То, что Россия готова предоставить нам технологию вакцины – это полностью заслуга Медведчука 11
В Минздраве рассказали, как будут работать магазины во время локдауна 24
Януковичу назначили государственного адвоката 9
Кабмин ограничил сплошные рубки в лесах Карпат 10
Труханов заболел коронавирусом 8
Януковичу не разрешили участвовать в рассмотрении судом меры пресечения 15
9 декабря. Картина дня 21
Криклий: Во жесткого карантина транспорт продолжит работу 13
Кабмин назначил главу ГФС 17
Владельца судна «Аметист» и АМПУ обязали убрать нефть из моря 8
Киев возмущен намерениями оккупантов «приватизировать» «Массандру» 52
НАН: За 20 лет из Украины эмигрировали около 3 миллионов человек 9
Кличко: Сделать массовое тестирование в Украине сегодня почти нереально 10
Кабмин продлил общий карантин до 28 февраля 49
На родину вернулись двое украинцев, которых с 2017 года удерживали в Ираке 14
Кабмин запланировал перепись населения на 2023 год 10

В Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровели - 13903 человека. За сутки проведено  67 142 тестирования (в том числе методом ПЦР - 41279, методом ИФА - 25863).

За все время пандемии в Украине заболели 858 714 человек, выздоровели - 465 021, летальных исходов - 14 470.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 86437 случаев;

Винницкая область - 19 206 случаев;

Волынская область - 27 194 случая;

Днепропетровская область - 46 891 случай;

Донецкая область - 27 678 случаев;

Житомирская область - 32 987 случаев;

Закарпатская область - 25 344 случая;

Запорожская область - 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;

Киевская область - 46 211 случаев;

Кировоградская область - 6744 случая;

Луганская область - 7436 случаев;

Львовская область - 51 915 случаев;

Николаевская область - 22 621 случай;

Одесская область - 54 840 случаев;

Полтавская область - 27 772 случая;

Ривненская область - 35 034 случая;

Сумская область - 34 611 случаев;

Тернопольская область - 30 462 случая;

Харьковская область - 60 992 случая;

Херсонская область - 13 039 случаев;

Хмельницкая область - 33 426 случаев;

Черкасская область - 29 449 случаев;

Черновицкая область - 36044 случая;

Черниговская область - 22 616 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 декабря было зафиксировано 12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2912 грн.
12
Теги