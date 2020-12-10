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Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% + / - 1 п.п. В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении, сообщила пресс-служба НБУ.

В месячном исчислении рост индекса также был ощутимым – на 1,3%.

«Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк», - отмечается в сообщении.

Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду.

Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен.

Быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии.

Влияние карантина выходного дня, по оценкам НБУ, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

НБУ ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. к концу года.

В дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения, ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы.
ForUm

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