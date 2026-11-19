В Україні в четвер, 19 листопада, буде хмарно з проясненнями, вночі дощі пройдуть по всій території країни, вдень - в окремих регіонах. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"19 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті погоду з дощами різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою. Вітер переважатиме з заходу, проте нестиме тепле повітря, як зазвичай, найтеплішу погоду прогнозуємо на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, уночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні, на сході й південному сході країни місцями значні дощі, на решті території без опадів.

Вітер буде переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°. на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 11-16°.

У Карпатах вночі помірні дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ,температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області 19 листопада вночі помірний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12° тепла; на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.