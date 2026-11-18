В Італії за запитом Бюро економічної безпеки України через Інтерпол затримали блогера-арбітражника і героя розслідування "Української правди" Олександра Слобоженка, який ухилився від сплати 213 млн грн податків. Про це повідомили джерела “Української правди” у правоохоронних органах.

За інформацією видання, Слобоженка затримали 17 листопада в одному з готелів Італії.

Нагадаємо, у квітні 2025 року блогер заявляв, що поступово погашає податкову заборгованість. Також він повідомив про передачу 20 млн грн на потреби Сил оборони.

«Українська правда» з’ясувала, що під час загальної мобілізації Слобоженко разом із компанією київських молодиків відпочивав на європейських курортах. Сам блогер виїхав за кордон на підставі непридатності до військової служби.

16 серпня 2024 року детективи Бюро економічної безпеки повідомили Слобоженку про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 200 млн грн.

У межах кримінального провадження провели низку обшуків та експертиз. Наразі БЕБ арештувало вісім транспортних засобів, зокрема елітні суперкари та спортивні автомобілі, а також квартири й іншу нерухомість у столиці.