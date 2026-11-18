Скандал навколо проваленого будівництва захисних споруд для енергооб’єктів Київської області обростає новими деталями та фігурантами. Як свідчать матеріали журналістських розслідувань, висновки парламентської Тимчасової слідчої комісії та дані судових реєстрів, у центрі корупційних звинувачень опинилася ціла управлінська вертикаль регіону — від керівництва профільного міністерства та Київської ОВА до міської влади Броварів. Подробиці публікує видання Lenta.UA.

У медіа зараз активно обговорюють роль очільника Мінвідновлення Миколи Калашника, який до липня цього року очолював Київську обласну військову адміністрацію, а також його колишнього першого заступника в КОВА Руслана Олійника, який теж попрацював у Мінвідновлення, після чого пішов, звинувативши Калашника у корупційних схемах.

За даними народних депутатів та розслідувачів, саме в період керівництва Калашника та кураторства Олійника (який раніше обіймав посаду коменданта військової адміністрації області та вважається креатурою ексочільника КОВА й колишнього генпрокурора-втікача Руслана Кравченка) Департамент регіонального розвитку КОДА укладав прямі договори на будівництво захисту трансформаторів та підстанцій без тендерних процедур. За підсумками засідання ТСК Верховної Ради з'ясувалося, що із 26 запланованих укриттів вартістю близько 1,8 млрд грн у визначені терміни не здали жодного, попри сотні мільйонів гривень виплачених авансів. Сам Микола Калашник публічно відкидає звинувачення, називаючи їх медійною атакою, перекладаючи відповідальність на дефіцит фінансування та безпосередніх розпорядників коштів у департаменті. Але близькі до нього люди – зокрема Владислав Соколов – той самий бізнесмен з крокодилом – прямо вказав на Калашника як на організатора провальної схеми, яка завершилася провалом будівництва укриттів.

Схема як спрут поширювалася і на місця. Варто зосередитися на співпраці обласної адміністрації з міським головою Броварів Ігорем Сапожком. За твердженням місцевих активістів та опозиційних депутатів, ситуація із захистом та підготовкою критичної інфраструктури в місті розвивалася за схожим сценарієм: об'єкти не були належним чином захищені й добудовані, що під час обстрілів та перевантажень призводило до триденних блекаутів у житлових кварталах Броварів (а деякі будинки взагалі просиділи без світла цілий тиждень). Критики мера наголошують на разючому контрасті між станом міських мереж та статками родини міського голови.

Зрозуміло, що сама родина Сапожок усіляко приховує своє майно. І навіть фіктивно розвелися, щоб не мати проблем з НАЗК. Хоча «спалилися» вона на «дрібниці»: дружина мера та депутатка Київоблради Марина Сапожко разом із чоловіком користувалася новим позашляховиком Range Rover Sport 2023 року вартістю близько 10 млн грн, орендуючи його за смішні 10 тис. грн на місяць (при ринковій ціні оренди понад 1 млн грн за 10 місяців).

Власником авто є фірма «Укргефест», яка виграла 225 ліфтових тендерів у структур Броварської міськради на майже 48 млн грн (частину угод підписував особисто Сапожко). Після початку розслідувань з метою збереження незаконно набутих статків подружжя Сапожок фіктивно розірвало шлюб, але продовжує постити спільні фото на публічних заходах. Також «розлучення» не заважає експодружжю продовжувати вести спільне господарство, а Марина Сапожко продовжувала їздити на цьому ж позашляховику ніби нічого не сталося. До речі, за інформацією незалежних розслідувачів, Марина Сапожко у минулому році придбала ще один Range Rover, і цього разу оформила його на себе.

Також у Сапожок спливли незадекларовані маєтки, які помітили на супутникових знімках, хоча у деклараціях Сапожок їх не опинилося. На земельній ділянці Сапожків за період 2020–2022 років поруч з основним будинком звели ще два капітальні об’єкти. Проте у декларації за 2023 рік ні сам Ігор Сапожко (який вказав лише дві земельні ділянки площею 27 700 та 636 кв. м), ні його дружина ці новобудови не відобразили. У ЗМІ писали і про те, що подружжя посадовців «ЗАБУЛО» задекларувати статків набутих з 2022 року на суму приблизно один мільйон доларів США або сорок мільйонів гривень, «чесно» зароблених з бюджету міста Бровари. Без жодних наслідків. Хоча б тому, що Сапожки вміють уходити від будь-якої відповідальності.

Зараз Сапожки намагаються «зіскочити» з питання будівництва (а точніше – його відсутності) критичної інфраструктури у Броварах. Коли наблизився опалювальний сезон, міська влада застосувала схему передачі відповідальності. 29 липня 2026 року — невдовзі після переходу Калашника в уряд — виконком Броварської міськради ухвалив рішення передати функції замовника робіт щодо низки об'єктів водопостачання та водовідведення громади тому самому Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА. Журналісти-розслідувачі охарактеризували цей крок як легалізацію «тендерної годівниці»: оскільки обласний департамент у межах експериментального проєкту мав право укладати прямі контракти без відкритих торгів, передача йому підрядів дозволила освоювати значні бюджетні суми в обхід конкурентних процедур.

Загалом, Сапожко за 18 років фактичного керування Броварами інтегрувався в усі корупційні схеми, знаючи як знайти ключик до будь-кого з керівництва Київщиною. Власне, це сталося і з Миколою Калашником, який закривав очі на кримінальні справи, які відкривалися щодо мера одного з міст-супутників Києва.

Під час аналізу реєстру судових рішень виявлено цілу низку кримінальних проваджень щодо розтрати бюджетних коштів, зловживань та корупційних діянь тощо Сапожка та його оточення. І куди ж без земельних схем. Справ по цьому напрямку – десятки.

Можна згадати і схеми у системі охорони здоров’я за участі родини Сапожок. Єдина проблема – попри те, що всі у Броварах прекрасно обізнані в «успіхах» мера, на виході нема жодної спроби все ж таки посадити Сапожка за грати …