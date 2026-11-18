В Україні пропонують дозволити встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) на дахах приватних і багатоквартирних будинків, а також на приватних земельних ділянках без згоди власників. Рішення про розміщення обладнання ухвалюватимуть військові адміністрації. За умисне перешкоджання роботі таких об'єктів передбачена кримінальна відповідальність. Відповідний законопроєкт №16210 зареєстрований у Верховній Раді.

Документ передбачає розміщення засобів РЕБ і РЕР на висотних спорудах, щоглах, вежах та дахах будівель незалежно від форми власності. Зокрема, для встановлення обладнання на дахах багатоквартирних будинків не потрібно буде отримувати згоду загальних зборів ОСББ. Рішення ухвалюватиме військова адміністрація після звернення військового командування. На розгляд запиту відводиться до п'яти днів. Власників нерухомості про це повідомлятимуть, але їхня згода не буде обов'язковою.

Аналогічний порядок пропонують застосовувати до земельних ділянок площею до 0,05 га.

За умисне блокування законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду може наставати відповідальність за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Покарання передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо такі дії спричинять тяжкі наслідки або загибель людей – від 8 до 15 років.

Водночас саме невдоволення власника рішенням про розміщення обладнання не є підставою для кримінального покарання. Йдеться про умисне створення перешкод військовим.

Законопроєкт також передбачає відшкодування витрат на електроенергію, зв'язок та інші послуги. Порядок виплат визначатиме Кабінет Міністрів.

Якщо під час встановлення або демонтажу обладнання нерухомість пошкодять, власники матимуть право на компенсацію. Після завершення використання об'єкта техніку повинні прибрати, а будівлю чи територію – відновити до попереднього стану.

Водночас розміщення військового обладнання на житлових будинках викликає питання щодо безпеки мешканців. Існують побоювання, що такі об'єкти можуть привертати увагу противника та ставати цілями для атак. Проте твердження про автоматичне перетворення будинку на першочергову ціль потребує підтвердження військових фахівців.

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