Німецька армія найближчим часом отримає два розвідувальні супутники для виявлення пусків балістичних ракет. Про це повідомляє Hartpunkt.

Німеччина майже завершила переговори щодо закупівлі двох геостаціонарних інфрачервоних супутників, призначених для виявлення ракетних запусків із космосу.

У грудні цього року до Бундестагу планують подати так звану «пропозицію на 25 млн євро» — офіційний документ, необхідний для затвердження великих оборонних закупівель. Головним підрядником, імовірно, стане Airbus Defence and Space, а субпідрядником — компанія OHB.

Створення геостаціонарних супутників зазвичай триває від трьох до чотирьох років. Тому початкові можливості для виявлення ракет можуть з’явитися вже у 2029–2030 роках.

Як супутники виявлятимуть ракети

Інфрачервоні супутники призначені для фіксації гарячих вихлопних шлейфів балістичних ракет, зокрема під час активної фази польоту — розгону.

Водночас виявлення ракет за допомогою супутників на низькій навколоземній орбіті має певні технічні труднощі. Кожен апарат може спостерігати за конкретною ділянкою лише обмежений час. Тому для постійного охоплення необхідно буде розгорнути численне супутникове угруповання.

Крім того, сенсорні технології доведеться адаптувати до роботи на низькій орбіті. Водночас такі супутники потенційно зможуть виявляти й гіперзвукову зброю.

У сфері космічного виявлення ракет Німеччина також співпрацює з Францією. Минулого року країни домовилися спільно розробити європейську систему виявлення ракет у межах проєкту JEWEL.